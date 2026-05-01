今、「昭和のレトロな雰囲気が体験できておもしろい」と、若者らを中心に人気を集めているのが、静岡県熱海市。JR熱海駅へ降り立つと、休日はもちろん平日も多くの旅行客でにぎわっている光景に、まず驚かされる。その熱海のシンボルとして長年君臨する宿泊施設「ホテルニューアカオ」、そして、熱海観光でまずどこを訪れればよいのかなどを併せて紹介する。【写真】晴れた日は最高の絶景！広大な海を望むインフィニティ露天風呂