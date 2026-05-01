悩むネズイチ君が自分のアドバイスを喜んでくれたと思ったら… そんな褒め方アリ!?【漫画】本編を読む駅員の日常をユニークな動物キャラクターで描く「100日後にやめる契約駅員さん」。現場のあるあるをシュールに切り取る本作から、今回は“アドバイスが思わぬ角度で刺さる”エピソードを紹介する。作者は元駅員のザバック(@theback_blog)さんだ。■相談に乗ったはずが、なぜかダメ出しを食らう駅の人たちに嫌われている気がする