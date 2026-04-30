沖縄本島の中部に位置する読谷村(よみたんそん)。県内屈指の透明度を誇る海と、サトウキビ畑が広がるのどかな風景が共存する、まさに“沖縄の原風景”が残る場所だ。そんな豊かな自然が息づく読谷村の中でも、ひときわ異国情緒あふれる世界観で愛され続けているのが「ホテル日航アリビラ −ヨミタンリゾート沖縄−」(以下、アリビラ)。今回は、圧倒的なビジュアルのアフタヌーンティーと絶景に癒やされる、至福のリゾートステイを