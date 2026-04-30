ここから、キラキラした東京生活が始まるはずだった…。【漫画】お金がないと、東京は「場違い」に思えた東京に憧れて上京した美春は、「金銭面は自分で何とかする」と親を説得し大学へ進学した。華やかなキャンパスライフに胸を躍らせる一方で、現実は想像以上にシビアだった。本作では、同じ大学に通いながらもまったく異なる生活を送る“上京組”と“都会組”の差が描かれていく。■キラキラした東京生活と現実のギャップ『人生