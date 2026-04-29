夫の逮捕を聞いて困惑して泣き出す妻【漫画を読む】夫の逮捕を聞いて困惑して泣き出す妻だが…!?Reina(@Reina770)さんはSNSやブログを中心にエッセイ漫画を公開している。2026年4月現在も連載中の漫画『出産から5ヶ月で夫が居なくなりました』は、産後に夫がある容疑で逮捕されてしまうという衝撃のエピソードだ。産後クライシスの最中に夫が逮捕されたときの心境や産後の夫婦関係などについて、Reina(@Reina770)さんに話を聞いた