東京・有明に、テレビ朝日が手がける複合型エンターテインメント施設「 TOKYO DREAM PARK(東京ドリームパーク)」が2026年3月27日に開業した。開業を記念し、5月10日(日)までの45日間、有明エリア一帯を舞台にした大型イベント「TOKYO DREAM PARK開業記念 有明春祭り」を開催。施設内にとどまらず周辺エリアも巻き込みながら、多彩なイベントや体験コンテンツが展開され、有明の街全体が“夢中”で満たされる注目のシーズンとなって