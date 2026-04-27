「子供と遊び自分が体力を消耗した」という"バグ"をアップデートで修正したと言われた。一体どういうこと!?【漫画】わかる！「子育てあるある」の本編を読む子育ての大変さを「バグ」、回復を「修正パッチ」に例えたユニークな発想の漫画が、多くの共感を集めている。伊東(@ito_44_3)さんによる創作漫画「バグ修正」は、育児のあるあるをゲーム風に置き換えた作品だ。子どもと遊んだあとの体力切れや、環境の変化による“アップデ