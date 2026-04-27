名古屋・栄に誕生する注目の新名所「ザ・ランドマーク名古屋栄」の地下2階〜地上4階に、ラグジュアリーモール「HAERA(ハエラ)」が2026年6月11日(木)にオープンする。「PUBLIC MUSEUM」を施設コンセプトに掲げ、ファッション、食体験、アートを軸に、多様な体験を提供。オープンが待ち遠しい、全65ショップをチェックしよう。【写真で見る】ラグジュアリーモール「HAERA」全65ショップ！3月17日に記者会見が行われ、「HAERA」のオー