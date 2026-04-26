うさぎでも犬でもない、とびきりキュートなパリの住人「リサとガスパール」が、大丸下関店(山口県下関市)でPOP UPを開催！期間はゴールデンウィークを挟む2026年4月25日から5月10日(日)までの16日間だ。【写真】大丸下関店で開催されるリサとガスパールのPOP UPで購入できるアイテムを見る大丸下関店で「リサとガスパール」のPOP UP開催！会場には、「リサとガスパール」の魅力的なグッズが集結。ポケットに入れて持ち歩きたい「缶