「稼げないなら邪魔をするな！」独身のように気ままに振る舞う夫の顛末は!?【本編を読む】家庭内での暴言や人格否定によって妻を精神的に支配する「モラ夫」の実態が、SNSなどを通じて明らかになっている。漫画『モラ夫解体屋 その夫、本当に必要ですか？』は、そんな夫を「解体屋」の助けで成敗し、人生を再出発させる妻たちの姿を描いたオムニバス作品だ。本作の1巻発売を記念し、シナリオ担当のかうち(@kauchi_writer)さんと、