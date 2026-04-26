憧れのタワマンに引っ越してきた渕上家【漫画】本編を読む九州から念願の東京転勤でタワマン低層階(6階)に引っ越してきた渕上家。息子の悠真が近所の野球チームでエースになるが、最上階に住むボスママ・恵の反感を買い、風当たりが強くなってしまう。渕上家は、中層26階の瀧本家、高層42階の堀家と交流するなかで、夫の勤務先や子どものお受験など、地方暮らしでは知らなかったマウントの取り合いに巻き込まれていく。そんなタワ