【漫画】「整形前の自分」にそっくりな女と出会う話【漫画】本エピソードを読む美人になりたくて整形した朋美。美しい容姿で大学生活を謳歌していたある日、彼女は整形前の自分にそっくりな顔をした女性・なっちゃんと出会う。「容姿」に囚われてきた朋美は、ありのままの姿で人生を楽しむなっちゃんの姿を見て、自身の生き方を見つめ直していく。「整形前の自分」にそっくりな女と出会う話(2)「整形前の自分」にそっくりな女と出