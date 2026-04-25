部屋でラジオを聴いていると突然、背中に気配を感じた。そしてラジオからは、アナウンサーとは別の声が聞こえてきた…。【漫画】本編を読む／古いラジオの周波数が拾った声とは…!?夜、一人きりの部屋でふと背後に視線を感じる――そんな経験に覚えはないだろうか。鳩ヶ森(@hatogamori)さんのホラー漫画「周波数」は、そうした“ささやかな恐怖”を静かに増幅させる作品である。古いラジカセから流れるノイズ、その隙間に紛れ込む