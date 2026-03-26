「メンエス嬢加恋・職業は恋愛です」より【漫画】本編を読む蒼乃シュウ(@pinokodoaonoshu)さんが描く『メンエス嬢加恋・職業は恋愛です』は、メンズエステを舞台にした濃密な人間ドラマだ。主人公の加恋は、肌に触れるだけで相手の心の奥底を理解してしまう神秘的な能力を持つ。店を訪れる“訳アリ”な客の心身を癒やし、そっと背中を押す彼女だが、最終話ではこれまで謎に包まれていた加恋自身の過酷な過去が明らかになる。さん。