15021569_615【漫画】本編を読むスーパーのセルフレジを「両替機」代わりに使い、大量の小銭を投入して財布を整理しようとする乗客――。SNSで接客業従事者を中心に大きな共感を呼んでいるのが、狸谷(@akatsuki405)さんの実録漫画『チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします』だ。物語では、「セルフレジは便利」という噂を聞きつけ、小銭入れの中身を全て投入口に流し込もうとする客が登場する。しかし、その行為は機械にとって