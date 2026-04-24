いよいよ明日からゴールデンウィークがスタート！今回は2026年4月25日(土)・26日(日)に大阪のイオンモールで開催されるおすすめイベントを開催日順にご紹介！ 【画像】ショッピングの合間にイオンモールでいちご狩りを楽しめる■いちご狩り体験 (イオンモール茨木 / 4月25日) 【画像】ショッピングの合間にイオンモールでいちご狩りを楽しめるイオンモール茨木のJR側屋外広場で開催されるいちご狩り体験イベント。自分の手で収穫し