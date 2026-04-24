いつも見えている風景に違和感を感じた。多摩川の真ん中に人の頭が見える。見間違い？それとも…。真相を確かめるために河川敷へ向かった…。zinbeiさんの『多摩川三篇』を紹介するとともに話を聞く。【漫画】多摩川に人の頭が浮いている？■日ごろ利用する電車・何度も見ている風景に潜む「異常」を演出「多摩川三篇」第一篇(2)「多摩川」をモチーフに三篇のストーリーが展開される。「第一篇の冒頭に登場する『電車内から一瞬見