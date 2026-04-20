1P-1【漫画】『恐怖の職場』の本編をイッキに読む新卒入社した22歳の尾持さんは、30歳年上の管理職から「付き合おう」と告白された。職場全体で2人を無理やりくっつけようと画策する異常な環境に翻弄された、尾持トモ(@o0omotitomo0o)さんの実録漫画『人生崩壊 会社ぐるみのいじめで苦手な人と無理やり付き合わされました』が注目を集めている。1P-21P-31P-4仕事はできるが独身の管理職・嫌田は、周囲に「結婚するなら若い子がいい