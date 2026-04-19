「私用はNG！」【漫画】「ポ●モン休み」は取得可能？本編を読む入社から6カ月が経過すれば、労働者の権利として取得できる「有給休暇」。しかし、現実にはその理由を巡って職場での攻防が繰り広げられることも少なくない。2026年4月現在、ゴールデンウィークを前に注目を集めているのが、伊東(@ito_44_3)さんの創作漫画『ポ●モン発売に合わせて有給取りたい若手社員』だ。物語は、新作ゲームの発売日に合わせて有給休暇を申請し