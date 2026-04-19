隠している自分の性癖。愛する妻が知ったら傷つくのではないかと思うと怖くて打ち明けられない…。【漫画】本編を読むメンズエステを舞台に、“訳アリ”な客たちの心を解きほぐしていく創作漫画「メンエス嬢加恋・職業は恋愛です」。蒼乃シュウ(@pinokodoaonoshu)さんが描く本作は、美しくもミステリアスな施術師・加恋が、人の内面に踏み込んでいく人間ドラマだ。今回のテーマは「セックスレスの男」。愛しているからこそ踏み出せ