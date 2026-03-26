トイレ1【漫画】本編を読むトイレにこもって出てこない息子と、それを諭す父親。なぜ息子はトイレから出てこなくなったのか。理由を知ると思わずツッコミを入れたくなる、モノモース(@mono_moosu)さんの4コマ漫画「トイレ」を紹介する。トイレ2トイレ3トイレ4■トイレから出てこない息子ドアをノックして「そろそろ出てこないか？」と呼びかける父親。息子は、実に半年もの間トイレにこもっているのだという。父親は「もう半年だぞ