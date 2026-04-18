“肉が、人をつなぐ。”をコンセプトにした、お肉がテーマのフードイベント「THE MEAT(ザ・ミート)」。全国各地から選び抜かれた多彩な肉料理に加えて、音楽やスポーツなどのカルチャーが融合することで、同じ時間と空間を共有する人と人が自然につながる空間を創出。2026年のゴールデンウィークは、大阪・長居公園の「THE MEAT OSAKA 2026(ザ・ミート オオサカ 2026)」とさいたま新都心の「THE MEAT SAITAMA 2026(ザ・ミート さい