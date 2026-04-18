TVでも話題→「マナー違反でしょ！」【漫画】本編を読む世の中には、学校では教わらないが知っておくべき「暗黙のマナー」が存在する。レストランで席に着いた際、アルコールを飲まない場合でもミネラルウォーターやウーロン茶など、何らかのドリンクを注文するのは社会通念上のマナーとされることが多い。2026年4月現在、SNSやメディアで大きな議論を呼んでいるのが、ゐ(@irk_hrk)さんの創作漫画『水でいいです』だ。物語では、飲