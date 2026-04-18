大阪新阪急ホテルの閉館に伴い、惜しまれつつ幕を下ろした「ステーキハウス ロイン」。その歴史と味わいを受け継ぎ、「変わらない感動と、新たな出会い」をコンセプトとして2026年4月10日に、大阪・福島にあるホテル阪神大阪で新たなスタートを切った。5月31日(日)までは、ランチ・ディナーともに開業記念の特別なコースが提供される。【写真】迫力満点のフランベが目の前で！鉄板焼の名店「ステーキハウス ロイン」実食レポ鉄板焼