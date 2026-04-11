合コンで元カレに3股された友達の過去を暴露!?【漫画】本編を読む2024年11月にmamagirlで公開され、ネット上で大きな反響を呼んだ漫画『この子、彼氏に3股されたらしいw』。本作は実話をベースに、プロット担当の梅田さんと作画担当の瀬戸うなぎさんが制作した。デリカシーのない友人に翻弄される主人公の姿を通じ、日常に潜む人間関係の難しさを描いている。■合コンの席で過去を暴露する無神経な友人『この子、彼氏に3股されたら