「富士急ハイランド」(山梨県富士吉田市)内にある、「リサとガスパール タウン」では、2026年4月11日(土)より「フラワーフェスティバル」がスタートした。【写真】「リサとガスパール タウン」で始まる「フラワーフェスティバル」の情報を見る「リサとガスパール タウン」で開催！「フラワーフェスティバル」は2026年4月11日(土)スタート■「フラワーフェスティバル」の見どころとは「リサとガスパール タウン」は、絵本「リサとガ