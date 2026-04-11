「“産めハラ”しといて自分は不倫!〜最低モラハラ夫からの脱出〜」【漫画】本編を読むネギマヨ(@negimayo3)さんが描く漫画『“産めハラ”しといて自分は不倫!〜最低モラハラ夫からの脱出〜』は、不条理な暴力や暴言に晒される妻・真奈美の闘いを描いた作品だ。自分が出世できない理由を「子どもがいないから」と妻のせいにする、勘違いモラハラ夫・智樹との決別までの軌跡が臨場感たっぷりに綴られる。■毒親の連鎖と絶望の瞬間6