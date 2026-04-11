両親にモラ夫との決別を打ち明けるも「そんな生意気な態度だからこうなるんだ」と一蹴→目の前で離婚届を破られ、更なる追い打ち【作者に聞く】

両親にモラ夫との決別を打ち明けるも「そんな生意気な態度だからこうなるんだ」と一蹴→目の前で離婚届を破られ、更なる追い打ち【作者に聞く】