スヌーピータウンショップから、毎年好評の「PEANUTS(ピーナッツ)」×MLB(メジャーリーグベースボール)コラボコレクションの2026年版が登場。ロサンゼルス・ドジャース、ニューヨーク・ヤンキース、シカゴ・カブスの人気3チームデザインで、半袖Tシャツ、半袖スウェット、トートバッグ、エコバッグが、全国のスヌーピータウンショップにて数量限定で発売中だ。【画像】PEANUTS×MLBコラボコレクション、すべて見る■チームカラー全