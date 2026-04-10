夫以外の人を好きになったことに対する戸惑いやためらい、罪悪感、そしてそれでも抑えきれない気持ちを無視できないハル。【漫画】本編を読む「行き遅れたくない」という焦りから、条件のよさを優先して結婚を決めたハル。しかし、夫の転勤を機に縁もゆかりもない土地へ移り住んだことで、夫婦の関係は少しずつきしみ始める。結婚3年目、1年以上続くレス状態のなかで孤独を募らせたハルは、パート先で出会った年下の大学院生に心を