日清食品の「完全メシ」は厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」で設定されたビタミン、ミネラルなど33種の栄養素とおいしさの完全なバランスを追求したブランド。今回、新たに「完全メシ BREAD」、「冷凍 完全メシ DELI ジェラート」が登場。さらに、外食チェーンの「デニーズ」で「完全メシ×デニーズ」コラボメニュー2品を発売する。【写真】初のパン商品「完全メシ BREAD」日清食品の「完全メシ」に新カテゴリーの商品が加わっ