「アクアシティお台場」で、全国各地の絶品ラーメンが楽しめると人気の「東京ラーメン国技館 舞」。2026年3月にリニューアルし、東京初出店や新業態店舗など新たに4店舗が仲間入りした。【写真】「ラーメン海鳴」の魚介とんこつラーメン「アクアシティお台場」の「東京ラーメン国技館 舞」■「東京ラーメン国技館 舞」に新たに4店舗が加わった「東京ラーメン国技館 舞」に生まれ変わって2026年で10周年2005年にオープンし、2016年4