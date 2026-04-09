カナダ・バンクーバーに本拠を置く「Global Fashion Collective(グローバルファッションコレクティブ)」は、「Rakuten Fashion Week Tokyo F/W‘26」会期中の2026年3月17日に「Global Fashion Collective × Rakuten Fashion Week Tokyo F/W‘26」を開催。日本を含め、世界各国のブランドがさまざまなスタイルのコレクションを発表。新鋭デザイナーによる個性豊かなショーも実施され、好評を博した。 【写真を見る】能面師によって