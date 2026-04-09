毎日晩御飯を作ってあげているのに「先輩とご飯に行ってくる」とハルトからメッセージが。なぜモヤモヤするのか、その気持の正体とは…？【漫画】本編を読むX(旧Twitter)で“万バズ”漫画を次々と生み出している漫画家・港区カンナ(@mina_kan_chan)さん。ウォーカープラスで連載の「東京モブストーリー〜ヒロインになれない私たち〜」は、「少女漫画の主人公になれない」女性たちの恋愛や葛藤を描く群像劇だ。今回は、クズ男と別れ