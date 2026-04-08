現実と同じ時間が流れる世界で、住人たちとともにDIYをしながらスローライフを楽しむ、任天堂のNintendo Switch用ソフト『あつまれ どうぶつの森』。ファミリーマートは、全世界累計販売本数4932万本(2025年12月現在)を記録する本作とコラボした『あつまれ どうぶつの森』キャンペーンを、2026年3月31日よりスタート。全国のファミリーマート約1万6400店舗にて、『どうぶつの森』デザインの多彩なグッズを販売している。【写真を見