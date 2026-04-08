@cosmeベストコスメアワードを受賞した高機能ナイトケアブランド「THERATIS(セラティス)」から、シリーズ初となるスヌーピーデザインボトルが登場！「セラティス ナイトリペア」と「セラティス テラ プレミアムEX ナイトコントロール」の2種同時展開で、2026年4月8日(水)より数量限定で発売される。【画像】スヌーピー限定デザインを見るセラティスからシリーズ初となるスヌーピーデザインボトルが登場！今回のコラボデザインは、