ジバンシイから、1分で美しいグロウ感を叶える新作コスメが登場♡リップとハイライトの2アイテムで、瞬時に洗練されたツヤ感メイクを演出します。忙しい日でも手軽に取り入れられるのに、仕上がりはクチュールのような上品さ。今の気分にぴったりな“光を味方にするメイク”を叶えてくれる新作に注目です。 潤い満ちるリップオイル 「ＰＦＣＴ・セラム・リップオイル」は、7.5mLで税込5,280円、全4色展開。No.00