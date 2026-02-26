美容系動画クリエイター・かわにしみきがプロデュースするコスメブランド「muice」から、新作コスメが登場。高保湿でツヤと色持ちを両立したリップ「メルティングもっちティント」と、ブランド初のクッションファンデーションが発売されます。さらにブランドデビュー3周年を記念し、東京・日本橋で期間限定POPUPストアも開催。話題の新作をいち早く体験できるイベントとして注目を集めています♡ 初