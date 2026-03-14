「保護者と不倫してます」とデマを流される主人公【漫画】本編を読む＜保育士を狙うストーカーと職場の裏切りに戦慄＞保育園は、子どもたちの笑顔が溢れる平和な場所――。しかし、その舞台裏では、時に目を疑うような人間関係のトラブルが渦巻いている。フォロワーの実体験に基づいた漫画をSNSやブログで公開しているたぷりく(@taprikoo)さん。2024年8月に投稿された『保育園で起きたトラブル〜保護者ストーカー編』は、主人公の