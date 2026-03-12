「父が全裸で倒れてた。」第23話【漫画】本編を読むキクチさん(kkc_ayn)は、自身の体験をコミカルに描く漫画家である。前作「20代、親を看取る。」で母の最期を描いた彼女が、本作「父が全裸で倒れてた。」では、母の死から2年後に病に倒れた父と向き合う日々を綴っている。一人っ子としてさまざまな決断を迫られるなかで直面した、父の闘病の記録だ。■本格治療へのスタートラインとビデオ通話第23話1-1第23話1ｰ2第23話2-1父がコ