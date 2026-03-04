焼⾁ファストフード店「焼⾁ライク」は、2026年2⽉3⽇〜3月31日(火)の期間、⼈気ゲームシリーズ『龍が如く』の最新作『龍が如く 極3 / 龍が如く3外伝 Dark Ties』とのコラボレーション企画を展開中。全店舗でコラボメニューを発売するほか、新宿歌舞伎町店は期間限定で「焼⾁ライク 神室町昭和通り店」へと店名を変更。さらに『⿓が如く』シリーズ内で登場した“ホルモン”に着想を得た