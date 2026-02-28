2026年4月27日(月)に開館する「奈良監獄ミュージアム by 星野リゾート」は、2026年2月27日より公式サイトにてチケット予約を開始した。また、ミュージアムのコンセプト「美しき監獄からの問いかけ」を具現化する核心部のひとつである、展示エリア「C棟」の情報を初公開。かつての医務所を改装した空間で、5組のアーティストと、刑務所の内と外をつなぐプロジェクトチームが放つ、唯一無二のアート体験を提供する。【画像】展示エリ