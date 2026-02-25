【プレゼント応募期間：2026年2月25日（水）18:00 〜3月11日（水）17:59迄】plus eau（プリュスオー）の2026年春新作コスメの情報が到着！2026年2月中旬より、柔らかな質感でまとまりやすい髪へ導く密着型集中補修ヘアマスク「プリュスオー リポアリュクスマスク」がLOFTより先行発売されます。4月10日（金）から一般発売が開始予定の新作をふぉーちゅん編集部が一足お先にお試し。実際に使用したリアルなレビュー・口コミをご紹介