【モデルプレス＝2026/02/24】セブン‐イレブン・ジャパンは、和の素材を活かした新作アイス「セブンプレミアム マカロンアイス ほうじ茶ラテ」「セブンプレミアム ワッフルコーン きなこみるく」を、2月24日（火）より順次発売する。【写真】櫻井翔「セブン‐イレブン」新CM“天海祐希オーナー”店舗でアルバイト◆春に食べたい和スイーツアイス季節の変わり目に合わせ、若い女性から絶大な人気を誇るマカロンアイスと幅広い世代