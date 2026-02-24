セブン、春に贈る和アイス「マカロンアイス ほうじ茶ラテ」「ワッフルコーン きなこみるく」新登場
【モデルプレス＝2026/02/24】セブン‐イレブン・ジャパンは、和の素材を活かした新作アイス「セブンプレミアム マカロンアイス ほうじ茶ラテ」「セブンプレミアム ワッフルコーン きなこみるく」を、2月24日（火）より順次発売する。
季節の変わり目に合わせ、若い女性から絶大な人気を誇るマカロンアイスと幅広い世代に支持されるワッフルコーンから、春らしい和の情緒を感じる時期にふさわしいフレーバーを提案する。
まず「セブンプレミアム マカロンアイス ほうじ茶ラテ」は、ほうじ茶葉を直接練り込んだ香ばしいマカロン生地で、ほうじ茶ラテアイスをサンドした一品。ほうじ茶の香ばしい余韻が広がるアイスの中にはほうじ茶ソースを閉じ込め、甘みと焙煎感のバランスを追求した。
また「セブンプレミアム ワッフルコーン きなこみるく」は、香ばしいきなこアイスと、コク深いリッチミルクアイスを組み合わせた2色仕立てのワッフルコーン。2つの味が溶け合い、まるできなこラテのようなやさしい味わいに。全体に黒蜜ソースを巻き付けることで見栄えにもこだわった。隠し味として食塩を加えることで、素材本来の風味と甘みを引き立てている。（modelpress編集部）
価格：268円（税込289.44円）
販売エリア：全国
※数量限定・なくなり次第終了。店舗によっては取り扱いのない場合がある。
