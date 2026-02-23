医療現場で働く「ギャル技師」が主人公のからばく社(@100nichigonoRT)さんが描く漫画『ギャルな放射線技師の日常』より『ギャルと待ち人』を紹介するとともに話を聞く。【漫画】理不尽なクレーム！■「まだ呼ばれないの!?」1時間半待っている患者さんがキレた！激おこ〜！【漫画】理不尽なクレーム！からばく社さんは、現在も医療現場で働く技師。仕事の合間に漫画を描いている。今回は、待合室でのこと。いかにも不機嫌な婦人がい