女性一人ひとりの美しさを引き出すブランドglamoreの人気育乳ブラ「グラモアブラ」から、2026年初となる新色が登場。ロマンティックでありながら甘すぎない「バイオレット」と、春の空気を感じる「アイビーグリーン」が2月6日（金）に発売されています。春の始まりにふさわしいニュースです♡ 累計139万枚突破の育乳ブラ 価格：5,280円 「グラモアブラ」は、シリーズ累計販売数139万枚（2025年5月