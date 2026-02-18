グラモアブラ新色2色発売♡人気育乳ブラに春のときめきカラー

女性一人ひとりの美しさを引き出すブランドglamoreの人気育乳ブラ「グラモアブラ」から、2026年初となる新色が登場。ロマンティックでありながら甘すぎない「バイオレット」と、春の空気を感じる「アイビーグリーン」が2月6日（金）に発売されています。春の始まりにふさわしいニュースです♡

累計139万枚突破の育乳ブラ

価格：5,280円



「グラモアブラ」は、シリーズ累計販売数139万枚（2025年5月時点）を突破した人気アイテム。

産後の体型変化に悩んだデザイナーの想いから誕生し、“自分の胸だけで理想のバストを実感できる”と支持を集めています。

2018年から2年連続で楽天市場「ショップ・オブ・ザ・イヤー」を受賞し、総レビュー数7,000件以上、総合評価4.47を獲得。

ライフステージに寄り添う設計と安定感のある着け心地で、多くの女性の毎日に寄り添っています。

サイズ：A70～75／B65～75／C～G65～80（カラー：【新色】バイオレット／アイビーグリーン）

Cath Kidston×ミモザ♡春を彩る限定コレクション

2026年初の新色2カラー

深みのある紫レースの下にトープカラーが透ける「バイオレット」は、ロマンティックでありながらジェンダーレスなムードも感じさせる一枚。

落ち着いた大人の装いにもなじむ、洗練されたカラーです。

「アイビーグリーン」は、くすみ感のあるニュートラルな色味に明るいベージュカップを組み合わせ、肌なじみの良さとエレガントさを両立。春の兆しを感じさせる爽やかさで、まとうたび心が弾みます♪

新色は以下ショーツにも展開されています。

総レースショーツ



価格：1,980円

サイズ：M／L／LL

スタンダードショーツ



価格：1,980円

サイズ：M／L／LL

デザインショーツ



価格：1,980円

サイズ：M／L／LL

タンガ



価格：1,980円

サイズ：M／L

カラー（すべて共通）：【新色】バイオレット／アイビーグリーン

春のはじまりを彩る一枚

新しい季節は、インナーから気分をアップデートしてみませんか。実力派として愛され続けるグラモアブラに加わった新色は、甘さと上品さを兼ね備えた絶妙なカラーリングが魅力。

毎日を前向きに過ごすための一枚として、ぜひチェックしてみてください。