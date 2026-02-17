ダスキンが運営するミスタードーナツは2月18日より、55周年記念商品として「ショコラフレンチシリーズ」全3種を期間限定で発売します。■ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地の3種同シリーズは、1983年に初登場し、2013年まで不定期に販売していた人気商品。ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地が特徴となっています。ラインナップは、シュガーをまぶした「ショコラフレンチ」、ホイップクリーム