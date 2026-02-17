ミスドが祝55周年！ 記念商品として人気シリーズ「ショコラフレンチシリーズ」が登場
ダスキンが運営するミスタードーナツは2月18日より、55周年記念商品として「ショコラフレンチシリーズ」全3種を期間限定で発売します。
■ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地の3種
同シリーズは、1983年に初登場し、2013年まで不定期に販売していた人気商品。ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地が特徴となっています。
ラインナップは、シュガーをまぶした「ショコラフレンチ」、ホイップクリームをサンドし、チョコレートをコーティングした「エンゼルショコラ」、ザクザク食感がアクセントのチョコクリームをサンドし、仕上げにホワイトチョコをコーティングした「ザクザクチョコクリームショコラ」の3種類となっています。
また、商品の注文は、ミスドネットオーダーウェブサイトまたは「ミスタードーナツアプリ」から事前に手続きすると、レジに並ばずに商品の受け取りが可能となっています。
■商品概要
シリーズ名：ショコラフレンチシリーズ
商品名ショコラフレンチ
価格：テイクアウト183円、イートイン187円
商品名エンゼルショコラ
価格：テイクアウト194円、イートイン198円
商品名ザクザクチョコクリームショコラ
価格：テイクアウト205円、イートイン209円
（フォルサ）